Balean casas en Cadereyta, Nuevo León

Monterrey, Nuevo León.- Delincuentes dispararon esta madrugada contra dos domicilios y dañaron además un auto estacionado, en la Colonia Bella Vista, en Cadereyta.



Una fuente policiaca dijo que el ataque fue cerca de las 00:30 horas sobre la calle Río Juba y San Ignacio.

De acuerdo con los informes, no se reportaron personas heridas.



El informante señaló que hombres iban en dos autos en movimiento y dispararon en varias ocasiones contra la fachada de dos domicilios.



Cada casa recibió dos impactos de bala, pero otra de las balas dañó el cristal trasero de un auto Pointer estacionado.



Dentro de la viviendas había familias durmiendo, y despertaron al momento del estruendo de las detonaciones de arma de fuego.



"No se dice en qué tipo de vehículo iban los agresores no hay testigos, algunos dicen que se escuchó el arrancón de un auto, seguido de los disparos, al parecer fueron entre 5 y 6 balazos los que se escucharon", comentó la fuente.



Llegaron policías municipales al lugar y después agentes ministeriales para asegurar la zona mientras arribaban peritos de la Fiscalía, quienes levantarían las evidencias.



Las autoridades no habían informado sobre posibles líneas de investigación que tengan en relación a las causas del atentado.