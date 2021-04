Candidata a alcaldía de Monterrey provoca burlas por baile de campaña en TikTok

Monterrey.- Yolanda Cantú, candidata del PAN por la alcaldía de Monterrey, Nuevo León, ha provocado risas, burlas e incomodidad en redes sociales por su peculiar baile de campaña en TikTok, con el que busca ganarse el favor de la ciudadanía.

Un breve video compartido en redes sociales muestra a la candidata del PAN bailando enérgicamente por las calles de Monterrey, mientras salta y hace ademanes extravagantes como parte de su campaña electoral.

Pese a que el clip originalmente fue publicado en la cuenta de TikTok de Yolanda Cantú, no tardó en difundirse y volverse viral en Twitter, donde ha provocado diversas reacciones entre los usuarios, que van desde la risa hasta la incomodidad.

"Dice Yolanda Cantú que no solo Samuel sabe hacer el ridículo y da muestra de su extrovertida manera de posicionar su imagen", "Que pena ajena de candidatos me cae, las ridiculeces que tienen que hacer para buscar votos y simpatía..." y "Ayudenla, le va a dar algo", fueron algunos de los comentarios que tuvo el video en la red social.

Sin embargo, tal parece que los enérgicos movimientos de la candidata a alcaldesa de Monterrey la llevaron a tener un "pequeño accidente", ya que el pasado 24 de marzo anunció en su cuenta de Twitter que sufrió un esguince en la rodilla durante uno de sus recorridos.

Pese a verse orillada a tomar terapias y medicamentos, Yolanda Cantú aseguró que no tirará la toalla y seguirá recorriendo las calles en su campaña, aun si tuviera que trasladarse en silla de ruedas o muletas.

"El día de ayer durante el recorrido, tuve un pequeño accidente y me lastimé la rodilla. Me diagnosticaron un esguince, me indicaron medicamento y terapias, que cumpliré al pie de la letra (...) Pero no crean que voy a tirar la toalla, aunque tenga que ir en silla de ruedas o en muletas, seguiré recorriendo las calles de Monterrey para escuchar a todas las personas que necesiten ser escuchados", escribió la panista.

Fue el pasado 25 de febrero que el PAN entregó a Yolanda Cantú la constancia que la acreditó como la candidata del partido para la alcaldía de la capital de Nuevo León, con lo que su nombre figurará en las boletas de las elecciones del próximo 6 de junio.

Cabe señalar que la candidata del PAN carece de trayectoria política y tampoco es conocida en el interior del partido. En cuanto a su formación académica, es licenciada en psicología social y maestra en Desarrollo y Políticas Públicas Internacionales por la Escuela de Políticas Públicas Harris, de la Universidad de Chicago.

Los otros candidatos con los que Yolanda Cantú se disputará la alcaldía de Monterrey en las urnas son Francisco Cienfuegos, del PRI, y Víctor Fuentes, del PT.