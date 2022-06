Caso Debanhi Escobar: "El Jaguar" acude a declarar y acusa a youtubers de difamarlo

Monterrey.- Gustavo Soto Miranda, identificado en redes sociales como "El Jaguar", acudió por voluntad a declarar por el caso Debanhi Escobar ante la Fiscalía de Nuevo León, donde acusó a youtubers de difamarlo como presunto responsable, por lo que asegura que busca limpiar su nombre.

A dos meses de que encontraron el cuerpo de Debanhi Escobar en una cisterna del Motel Nueva Castilla, el presunto "Jaguar" aseguró que acudió a la Fiscalía Especializada en Feminicidios por voluntad propia para limpiar su nombre, pues se dice víctima de difamación por parte de youtubers.

Tras declarar ante las autoridades por más de 14 ahoras Gustavo Soto anunció que presentará una denuncia penal en contra de seis youtubers por difamación, ya que lo involucraron en la muerte de la estudiante de 18 años.

"Yo vine aquí por voluntad propia por todos esos youtubers que me están difamando", señaló, "... a mí no me están buscando, estuve en entrevista por más de 14 horas. Voy a presentar mi demanda contra esos seis youtubers", advirtió.

Entre los youtubers que "El Jaguar" acusa de difamarlo se encuentran Fernando Carmona "El Defensor de la Verdad", Trending News by Mocnick y La Bandida, quienes espera que terminen en la cárcel.

Cuestionado sobre su declaración a la Fiscalía de Nuevo León, Soto, quien vive en Corpus Christi, Texas, respondió que ya no quería ser hostigado sobre el tema, porque había hablado con las autoridades por 14 horas.

Cabe recordar que a principios de mayo pasado, el hombre apodado como "El Jaguar" en redes sociales se volvió viral tras aparecer en un video llorando y negando estar implicado en el caso de Debanhi Escobar. También aseguró que perdió oportunidades de trabajo y amistades por la difamación e incluso ha recibido amenazas.

Gustavo fue vinculado con la muerte de la joven estudiante de Derecho por ser el supuesto medio hermano de la empresa Alcosa, donde Debanhi se acercó a pedir ayuda la noche de su muerte, según videos captados por cámaras de seguridad.

En respuesta a los señalamientos, el hombre ha negado enfáticamente que le apoden "El Jaguar" y asegura dedicarse a la música y la actuación.

"Vengo por voluntad propia para que ya dejen de hacer injusticia con mi nombre todos esos youtubers. Hice mi propia página de YouTube y no quiero fama, sólo luchar por limpiar mi nombre", manifestó.

Soto afirmó que son falsas las conversaciones que supuestamente tuvo Debanhi con sus amigas y que fueron difundidas por el padre de la joven, Mario Escobar, a quien cuestionó por exponer su nombre mientras cuenta con el respaldo del presidente Andrés Manuel López Obrador.

"El señor Mafian me dijo que la persona que filtró esa información sobre el supuesto 'Jaguar' fue el señor Mario Escobar. Mi pregunta es: ¿por qué el señor Mario Escobar, teniendo el apoyo del mismísimo presidente Andrés Manuel López Obrador, tiene que exponerme de esa manera?", cuestionó.

A pesar de que han pasado dos meses desde que el cuerpo de Debanhi fue localizado en una cisterna del Motel Nueva Castilla en Escobedo, la Fiscalía de Nuevo León no ha aclarado si la joven murió de forma accidental o fue asesinada, por lo que persisten las dudas en torno al caso.

