Cerrará Nuevo León pastelerías por el Día de las Madres ante contingencia de Covid-19

Nuevo León.- Además de la suspención de visitas a los panteones por el Día de las Madres, pastelerías permanecerán cerraradas el 9 y 10 de mayo en el área metropolitana, esto como medida preventiva ante las aglomeraciones de la ciudadanía en estos lugares por las celebraciones, donde podrían contagiarse de Covid-19.

"Se supone que no es celebración, no es un alimento esencial, no debe haber festejo el Día de las Madres, porque probablemente le llevemos de regalo a nuestra mamá el virus, el coronavirus, y la puede matar", destacó el secretario de Salud, Manuel de la O Cavazos.

Ante esta situación, el Manuel de la O cavazos señaló que ya se habló con los dueños de establecimientos de venta de pasteles para que establezcan solamente el servicio a domicilio a través de las distintas plataformas que existen, con el objetivo de que las personas no salgan de sus domicilios.

Hablé con los dueños y dueñas de pastelerías, que les pido una disculpa a todos y a todas, pero vamos a cerrar el 9 y 10 de mayo, hablé con ellos para que busquen diferentes plataformas y sean llevados a domicilio

Explicó.

Aunado a esto, el funcionario detalló que las visitas a panteones también se suspenderá el 9 y 10 de mayo, así como la venta de flores y alimentos en las inmediaciones de los mismos.