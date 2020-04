Chofer no lo deja subir al camión por ser enfermero VIDEO

Nuevo León.- Se difundió a través de las redes social, un joven que vivía en Juárez, Nuevo León, informó que el conductor de un camión no quería dejarlo pasar porque llevaba puesto un uniforme de enfermero, presuntamemte de camino a un hospital.

A través de esta acción, Nuevo León se ha unido a la discriminación contra los trabajadores de la salud como en otros estados de la República debido a las preocupaciones sobre la obtención de Covid-19.

Me siento súper enojado porque ya voy a trabajar, entro a las nueve y un camión no me quiso subir, pensé que esto no pasaba acá, pero es verdad, no me quiso subir porque traigo el uniforme, dice el joven, quien se identifica en su perfil como Uziel Carranco.