Cientos de estudiantes homenajean a Debanhi en la Facultad de Derecho de la UANL

Nuevo León.- Cientos de estudiantes se reunieron este lunes en la Facultad de Derecho y Criminología de la UANL para homenajear y dar el último a Debanhi Escobar, una joven que fue encontrada sin vida el pasado 21 de abril tras haber sido reportada como desaparecida.

El punto de reunión fue en la escultura de la lechuza, donde se colocó un altar con fotografías, flores, mensajes y velas en memoria de Debanhi.

Pese a que en el lugar se congregaron unas 300 personas, el evento se desarrolló en silencio.

Los presentes portaban ropa negra, blanca o morada como signo de luto y protesta.

En el evento estuvieron presentes los padres de Debanhi, Mario Escobar y Dolores Bazaldúa; el director de la Facultad, Óscar Lugo; la alumna Adela Gutiérrez, una de las organizadoras del evento, así como maestros y conocidos de la joven.

Escobar dio un mensaje en el que pidió a los jóvenes cuidarse y hacer caso a sus padres, al considerar que la inseguridad en el Estado aumentó.

"Uno como padre, uno como madre, a veces te da el mensaje y ustedes no hacen caso porque quieren divertirse. Mi esposa le decía 'no salgas, mira la inseguridad que hay' y yo le enseñaba las fotos.

"Lamentablemente ustedes creen que se va a acabar el mundo, en este caso se le acabó a mi hija", dijo.

Nuevamente el padre de Debanhi arremetió contra las autoridades al considerar que hubo fallas en la búsqueda.

"Ustedes vieron todo el despliegue que tenían, que el fiscal en turno no haya sabido aprovechar la oportunidad para delegar y hacer bien su trabajo eso es otra cosa, y si hay algún culpable en ese aspecto, a lo mejor es el licenciado Gustavo, vamos a deslindar responsabilidades", dijo.

"Que después de cuatro veces de estar en ese inmueble me dicen a la quinta vez: 'hay un cuerpo', no me digas eso, no juegues con mi inteligencia, discúlpame somos gente preparada", agregó.

Los presentes dieron un minuto de aplausos para dar el último adiós a Debanhi y al finalizar se acercaron a los padres a ofrecer sus condolencias.