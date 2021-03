Clara Luz Flores se deslinda de haber sido parte de NXIVM; solamente tomó un curso

Nuevo León.- La candidata a la gubernatura de Nuevo León, Clara Luz Flores, se deslindó de haber sido parte de la secta llamada NXIVM, y lo aclaró todo mediante un video en su cuenta oficial de Facebook.

Luego de que la candidata Clara Luz Flores fuera acusada de pertenecer NXIVM por lo que salió a dar la cara y deslindarse de todo, debido que se filtró un video en donde salía junto con Keith Raniere, líder de la secta.

Ante la filtración del video su rival de comicios, Adrián de la Garza, hizo ataques contra su imagen después de que ella lo denunciara por corrupción publicamente.

"Lo hice como lo hice en Nuevo León: de frente. Y no sólo no me respondió, sino que ahora presenta un video en el que sostuve un encuentro con el líder de la organización NXIVM", dijo Clara Luz.

En un video Clara Luz Flores aclaró que solamente tomó un curso que se llevó a cabo antes de que se enterara de los verdaderos motivos y crímenes con los que se sostenía esta secta que fue desmantelada en México y por los cuales su dirigente fue sentenciado a 120 años de cárcel.