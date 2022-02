Compañeritos nuevos originarios de Haití llegan a aulas de Nuevo León

Nuevo León.- La maestra Sofía Martínez recuerda la primera frase en español que escuchó de Jean, su nuevo alumno de primer grado de primaria: "Quiero jugar".

En un día de esta semana escolar, el pequeño haitiano muestra su cuaderno con uno de sus primeros ejercicios en el aula.

Son algunos dibujos pintados de verde y en la hoja él escribió "Plantas". También registró el año, 2022. En la misma hoja a rayas está el sello de revisión de la maestra que dice: "Es un orgullo tener alumnos como tú".

Tal vez aún es difícil para él entender esta frase, pues apenas está aprendiendo el español. Aunque nació en Haití hace seis años, creció en Brasil, por lo que la lengua que domina es el portugués.

Para comunicarse con él, la profesora utiliza Google Translate, sin embargo, la tecnología no muchas veces le ofrece la frase o conjugación correcta, así que, por lo pronto, también recurre a mímica y a aprender las palabras básicas que necesita en la escuela, como "tijeras", "libreta" o "lápiz".

Al mismo tiempo, cuenta esta maestra de la Escuela Primaria Fernández de Lizardi, ella le pide que le diga cómo se nombra cada uno de los objetos en portugués.

"Desde un principio que me dijeron que iba a entrar un niño que hablaba portugués, dije: '¿qué hago?'", cuenta la profesora.

"Pensé, a lo mejor le traduzco tal cual toda la clase, pero dije: 'no, eso no sería incluirlo, al darle la clase aparte ya no lo estaría incluyendo con los demás niños".

En el pasado, cuando llegaba un niño que hablaba otro idioma a un aula, se vivía un proceso de adaptación del menor, en el que la acción esperada era que aprendiera español. Hoy se habla de inclusión.

La intención sí, es que aprenda español, pero respetar también su lengua, su cultura y el intercambio de información que puede darse con sus compañeros.

En su informe de regreso a clases presenciales, la Secretaría de Educación del Estado reportó el domingo que 19 niños haitianos se habían incorporado a cinco planteles públicos de preescolar y primaria de Monterrey.

También informó de la contratación de una intérprete para ayudar a la adaptación de los nuevos estudiantes.

Sin embargo, en un proceso de inclusión quien es responsable de este proceso no es sólo la maestra o el maestro del grupo, sino la escuela, los demás maestros, directivos, alumnos y especialistas.

"El objetivo es favorecer la educación inclusiva", dijo Marisol Aguilar, integrante de la Unidad de Servicios a la Educación Regular (USAER) No. 5.

Esta unidad ofrece apoyos a las escuelas del Centro de la Ciudad, entre ellas, la Fernández de Lizardi, donde estudia Jean, para el diseño de estrategias encaminadas a la inclusión.

"Es respetar y responder a la diversidad de necesidades de todos los alumnos, con discapacidad, migrantes, niños sobresalientes, indígenas, de la diversidad sexual. Siempre en colaboración con la escuela desde un primer momento para eliminar barreras con las que se pueden enfrentar"

Barreras como el idioma.

'Me lo cuidan'

"¿Saben de qué país viene?", pregunta el director de la escuela primaria al grupo de segundo grado. Los niños comienzan a arrojar sus respuestas: ¡de China!, ¡de Europa!, ¡de Estados Unidos!, ¡de México!

"Es haitiano", corrige el director, "también ha ido a Francia. Él va a estudiar con nosotros. Se llama Shicko, se va a sentar y él va a ser su amigo nuevo, me lo cuidan".

Shicko llegó el lunes a la Escuela Primaria Francisco Naranjo y fue asignado a este grupo. Sabe algunas palabras en español, está aprendiendo el alfabeto y los números.

"Se le hizo un examen de diagnóstico y nos dimos cuenta que tiene algunas palabras adquiridas en español, pero su lengua materna es el francés", explicó el director Héctor Hernández.

El directivo también señaló la importancia de un proceso de inclusión en la escuela, no de integración.

"Un niño con síndrome Down puede estar en un grupo escuchando la clase. Está integrado, mas no necesariamente está incluido", ejemplifica, "está incluido cuando ya es parte del grupo. Un alumno nuevo que nadie le habla, está integrado; cuando forma parte de la comunidad educativa, está incluido".

De acuerdo con Hernández, Doctor en Educación, los principios pedagógicos marcan que cualquier estudiante de cualquier cultura es una parte importante para incluir en la sociedad educativa y tomarlo como referente de aprendizajes.

El primer día de Shicko en la escuela, se reunió el consejo técnico escolar.

"Para estar en el mismo canal", dijo el director, "con él no es adquirir aprendizajes en sí, como lo marcan los planes y programas de estudio, sino que, primero, adquiera vocabulario. Diseñaremos un plan a su medida al saber cuáles son sus necesidades". Hay que estar atentos, agregó, a cualquier señal que indique que el niño no se siente bien en la escuela.

En su segundo día de clases, Shicko ya traía su uniforme de camisa blanca y pantalón azul, además de una cangurera con sus útiles escolares sujetada al hombro. La maestra pidió salir al patio a contar las gallinas y patos que hay en la granja escolar.

Shicko siguió las instrucciones y salió junto con algunos de sus compañeros. Parece que ya comienza a hacer amigos y es que, señalan especialistas, los niños son capaces de aceptar y entender más rápido la diversidad.