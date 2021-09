Condecora el estado de Nuevo León a sus deportistas

Nuevo León. El gobernador Jaime Rodríguez Calderón reconoció a los deportistas nuevoleoneses de las Olimpiadas Nacionales logrando el primer lugar del medallero tras más de 20 años y por su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio, donde alcanzaron históricas actuaciones.

En una colorida ceremonia realizada en el Gimnasio Nuevo León, el mandatario estatal resaltó el liderazgo en la competencia nacional que siempre había sido acaparada por Jalisco y que en esta ocasión quedó en manos de Nuevo León gracias a la obtención de más de 700 medallas.

Ante el Director del Instituto Estatal de Cultura Física y Deporte, Jesús Perales Navarro, los promotores deportivos, Carlos Bremer y Sergio Ganem, así como deportistas locales, indicó que estos triunfos le representan una enorme satisfacción personal y para el estado.

“Este momento es para mí grandioso, enormemente grandioso, gracias a todos ustedes por dármelo. No es fácil gobernar un estado tan poderoso como el nuestro, no es fácil enfrentar las adversidades día a día de un estado que crece, crece y crece, pero este crecimiento nos da la posibilidad de ser poderosos y campeones”, aseveró el mandatario estatal.

“Porque nadie en el mundo es campeón si no vence la adversidad y ustedes vencieron la adversidad… ustedes me han dado una gran satisfacción y me retiraré de mi gobierno con ella”.

Rodríguez Calderón entregó reconocimientos a nueve deportistas que sobresalieron en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio y a diez atletas que cooperaron para que Nuevo León obtuviera el primer sitio en las Olimpiadas Nacionales y rompiera una hegemonía de Jalisco que había conquistado ese certamen en los últimos 20 años.