Confirma acta: murió Yolanda Martínez envenenada

Monterrey, Nuevo León.- A casi tres meses de que fue encontrado el cuerpo de Yolanda Martínez Cadena, su padre obtuvo el acta de defunción, donde se establece que la causa de muerte fue por intoxicación, pero la Fiscalía General de Justicia aún investiga si fue suicidio o feminicidio.

Gerardo Martínez recibió el miércoles el acta en el Registro Civil del Estado y ayer la difundió, al insistir que su hija fue asesinada.

"Ya está como feminicidio", recalcó, "no se tomó ella esa sustancia, esa se la dieron a beber, alguien le cortó la vida, le faltan órganos en el cuerpo, así lo manifiesta la carpeta.

"La Fiscalía no quiere batallar y quiere decir que es suicidio y que siempre estuvo en el terreno donde la encontró, pero ahí fue sembrada, ahí la historia no es así, por eso tiene que haber una investigación más a fondo que yo no pararé de exigir".

Por separado, la Fiscalía General confirmó que la conclusión de la autopsia fue que Yolanda murió por intoxicación por fosfuro de aluminio, como ya había adelantado el padre de la fallecida.

La sustancia corresponde al contenido de los recipientes hallados junto al cuerpo de la joven en un baldío del municipio de Juárez, el pasado 8 de mayo, tras un mes de estar desaparecida.

Se explicó que la carpeta de investigación del caso permanece vigente, abierta y en proceso de integración para establecer la mecánica de hechos.

Esto significa que todavía se desconoce el motivo que llevó a Yolanda a consumir el veneno.

Su padre también dijo que analiza solicitar un segundo estudio a la autopsia de la joven para tener una segunda opinión y confirmar la causa de muerte, lo que manifestaría a sus abogados próximamente.