Congreso rechaza cuentas públicas de gobierno de El Bronco

Monterrey, Nuevo León.- En la víspera de que este viernes el Congreso de Nuevo León apruebe la solicitud de licencia al gobernador Jaime Rodríguez Calderón, a fin de que pueda dedicarse a su proyecto de aspiración presidencial, en sesión del pleno la noche de ayer jueves fueron rechazadas 28 cuentas públicas de la administración estatal, correspondientes al ejercicio 2016, el primer año completo de la gestión administrativa del gobierno independiente.



La Auditoría Superior del Estado (ASE), órgano fiscalizador del Congreso, dio a conocer en días pasados su reporte de revisión donde realizó 153 observaciones sobre irregularidades no solventadas, que alcanzaban los casi ocho mil millones de pesos, dentro de un presupuesto ejercido de 82 mil millones de pesos.



En voz del secretario general de Gobierno, Manuel González Flores, la administración de Jaime Rodríguez respondió entonces con un reto para que en presencia de los medios y teniendo como testigos a los diputados locales, los auditores expusieran las presuntas irregularidades y los funcionarios del gobierno estatal hicieran las aclaraciones de cada una de ellas.

Foto: @JaimeRdzNL



Además, González Flores acusó a la Auditoría Superior del Estado de no ser apartidista ni autónoma y de servir a los intereses de los partidos políticos que controlan el Congreso (PRI y PAN), al pretender golpear políticamente al gobierno independiente. No obstante señaló que los diputados panistas y priistas no tenían "tamaños" para descarrilar el proyecto presidencial de Jaime Rodríguez.



Los 28 dictámenes rechazados por el Congreso, que presentó la Comisión de Hacienda del Estado, son las referentes a la Agencia para la Racionalización y Modernización del Sistema de Transporte Público; el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Nuevo León; y Consejo Estatal para la Promoción de Valores y Cultura de la Legalidad del Estado de Nuevo León.

El Bronco en la apertura del suministro del gas natural en la ciudad industrial de Linares. Foto: @JaimeRdzNL



Asimismo, fueron rechazas las cuentas de la Corporación para el Desarrollo Agropecuario; Corporación para el Desarrollo de la Zona Fronteriza del Estado de Nuevo León; Instituto de Evaluación Educativa del Estado de Nuevo León; Fideicomiso Elevemos México del Estado de Nuevo León.



Además, Instituto Constructor de Infraestructura Física, Educativa y Deportiva de Nuevo León; Instituto de Control Vehicular; Instituto de Investigación Innovación y Estudios de Posgrado para la Educación del Estado de Nuevo León; Instituto del Agua del Estado de Nuevo León; Museo de Historia Mexicana y Promotora de Desarrollo Urbano de Nuevo León.



También fueron rechazados los informes financieros de la Red Estatal de Autopistas; Sistemas de Caminos de Nuevo León; Unidad de Integración Educativa de Nuevo León; Universidad Politécnica de Apodaca; Fideicomiso Fomento Metropolitano de Monterrey; y del Fideicomiso Fondo de Apoyo para la Creación y Consolidación del Empleo Productivo en el Estado de Nuevo León.

Foto: Archivo/ El Universal



Finalmente, se rechazaron las cuentas del Instituto de Cultura Física y Deporte. Instituto Registral y Catastral del Estado de Nuevo León; Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.; Servicios de Salud de Nuevo León, Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey, Sistema Integral para el Manejo Ecológico y Procesamiento de Deshechos y del Fideicomiso para el Desarrollo de la Zona Citrícola del Estado de Nuevo León.



A favor del rechazo de las cuentas públicas estatales se manifestaron los diputados Gloria Treviño, Samuel García, Arturo Salinas, Myrna Grimaldo y Marco González.



Durante la misma sesión se rechazaron las cuentas públicas del municipio de Villaldama, y se aprobaron 26 cuentas estatales y 57 municipales.