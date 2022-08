Contesta Samuel a Marko: 'no somos dictadores'

Monterrey,.-Quienes han dejado su partido para sumarse a Movimiento Ciudadano es porque quieren algo mejor y no que les pidan cuotas y les roben fondos municipales, señaló el Gobernador Samuel García.

En clara respuesta al dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, quien ayer dijo que García era un aprendiz de dictador, el Mandatario estatal le dijo que no.

"Para quienes creen que somos dictadores y nos robamos gente, pues no, simple y sencillamente quieren algo mejor, donde no les piden cuotas, donde no les impongan gente impresentable, donde no les roben los fondos municipales", señaló.

"Por eso vienen a Movimiento Ciudadano, porque ven trincheras de crecimiento siendo gente decente e íntegra, gente que viene a trabajar por el País".

García cerró el Encuentro Nacional de Diputadas y Diputados federales y locales de MC que se realizó en la Ciudad.

En su discurso, señaló que ve que pueden formar un "dream team" de la política en el País.

Indicó que éste deberá trabajar para no soltar Jalisco ni Nuevo León.

"Creo que Movimiento Ciudadano tiene la fortaleza de hacer un gran equipo, el 'dream team' de la política de México, un equipazo de hombres, mujeres, jóvenes y no tan jóvenes", manifestó García.

"Vamos a gobernar y no para seis años, y por eso queremos ser un equipo, porque ese equipo va a gobernar 30 ó 50 años el México que todos queremos.

"Un verdadero gobierno como el de Jalisco, que ya no vamos a soltar, menos el de Nuevo León; éste es el piso, es de aquí para arriba".

El Mandatario estatal exhortó a los emecistas a trabajar y dejar a un lado las grillas o intrigas.