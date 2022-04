¡Contra la violencia vicaria! Piden castigo a papás que usan a hijos contra las madres en Nuevo León

Monterrey.- Un grupo de mujeres presentará una iniciativa de ley en el Congreso de Nuevo León para que se reconozca y castigue la violencia vicaria, es decir, aquella que ejerce un padre hacia la madre a través de sus hijas e hijos.

El Frente Nacional contra Violencia Vicaria, colectivo creado para que este tipo de agresión sea tipificada en todo México, pedirá al Congreso del Estado que se realicen modificaciones a la Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia, así como a los códigos Civil y Penal de Nuevo León.

"Lo que buscamos es que se castigue a los responsables, a los papás que utilizan a los niños para dañar a la madre y que, incluso, en muchos de los casos ejercen violencia sobre los hijos", señaló Noelia Suárez, una de las representantes del Frente en Nuevo León.

"Lo que se busca es proteger a las madres, niños, niñas y adolescentes", subrayaron las activistas.

Actualmente, la Ley de Nuevo León reconoce nueve tipos de violencia hacia las mujeres: psicológica, física, sexual, patrimonial, económica, política, feminicida, digital y obstétrica.

Integrado por 800 madres que viven o han vivido este tipo de agresión, el Frente ya logró que la violencia vicaria sea reconocida por las leyes del Estado de México y de Zacatecas. Las reformas se aprobaron este año

Así empieza la agresión

La violencia vicaria casi siempre inicia cuando la mujer intenta divorciarse o separarse y, en represalia, el progenitor sustrae a los menores para dañar a la madre, señaló Erika Treviño, también representante de la agrupación en Nuevo León.

"Utilizan a los hijos como armas para dañarte, porque como mujer y madre sabes que es lo que más te duele", apuntó.

"Al momento de divorciarte (los hombres) no aceptan, no quieren, te dicen: 'No vas a ser nada sin mí', 'si te divorcias, te voy a quitar a tus hijos'".

Destacó que el 88 por ciento de las madres del Frente fueron amenazadas de esa manera. Esta sustracción no se puede considerar secuestro porque es el padre.

En muchos casos la sustracción ocurre cuando el padre se lleva a los niños un fin de semana y ya no los devuelve alegando que es el papá. Colocan denuncias y demandas que no suelen proceder ante la falta de legislación en este tipo de violencia.

"Cada historia es distinta, pero a final de cuentas conlleva a que nosotras, como madres, perdemos los derechos de verlos", dijo Treviño.

El nivel más grave de este tipo de violencia, mencionó, es cuando el padre asesina a los menores para matar a la madre emocionalmente.

La violencia vicaria es un tipo de violencia de género porque las agresiones no comienzan cuando el progenitor sustrae a los hijos: para cuando esto sucede la mayoría de las víctimas ya vivieron violencia psicológica, emocional, económica, patrimonial y en muchos casos, sexual.

Junto con la vicaria también se presenta la institucional, que viven las mujeres al momento de denunciar, o en los juicios.

"Esta Ley no va a afectar de ninguna manera a hombres o papás que no sean agresores", subrayó Suárez.

"Se tiene que dar una capacitación a jueces, abogados, magistrados para que sepan reconocer y distinguir cuándo sí es violencia vicaria y cuándo no es".

La iniciativa de ley se presentará este lunes a las 11:00 horas y tiene el apoyo de la diputada panista Lilia Olivares.