Critican a senadora por llamar 'mi muchacha' a trabajadora del hogar

Monterrey, Nuevo León.- La senadora suplente de Nuevo León, Marcela Lueque Rángel, de Movimiento Ciudadano, fue apodada en redes sociales como "Lady Mi Muchacha", luego de que en su cuenta de Twitter se refiriera con ese término a una trabajadora del hogar, lo que los usuarios consideraron como clasista.

La senadora Marcela Luque compartió en su red social el pasado 5 de septiembre que le había prestado dinero a la mujer que presta sus servicios con actividades domésticas en su hogar, para que pudiera sacar el cuerpo de su marido, quien falleció.

"A mi muchacha se le murió su marido hoy! No supimos si fue x COVID u otra cosa!, Si no le presto dinero, no la dejan sacar el cuerpo. Qué hace la gente q no tiene como sacar a sus seres queridos de hospitales públicos? No se van sin antes liquidar la cuenta de qué? Q qué pagan?". (Sic).

La reacción de los usuarios no se hizo esperar y su publicación recibió muchos comentarios negativos que calificaron la expresión como clasista y despectiva. Además, cuestionaron que la senadora el haberle prestado el dinero a la empleada en lugar de regalárselo.

Luque Rangel respondió de manera defensiva a algunos señalamientos que le hicieron los cibernautas, incluso utilizó palabras altisonantes.

Entre las respuestas de Luque Rangel destaca una en la que volvió a mencionar a la trabajadora ahora con el término "esclava".

"Mi esclava q poya en las labores domésticas, gracias a Dios y a mi, pudo enterrar a ‘su’ marido, no perdón, ‘al señor con el que contrajo nupcias exitosamente’, y le cobraron en un hospital público x sacarlo, para darle sepultura. Gracias x su mortificación solovinos del Peje!" (Sic).

Por su parte, Movimiento Ciudadano emitió un comunicado en el que se deslindó de la actitud de la senadora y manifestó que ella no representa al partido, aunque no anunció ninguna sanción en contra de su militante.

"Las expresiones discriminatorias realizadas hoy por Marcela Luque Rangel no representan los principios ni ideales de Movimiento Ciudadano de Nuevo León, un instituto comprometido con el respeto a los derechos y a la dignidad de todas las personas", indica el comunicado.

Por otro lado, Indira Kempis, senadora titular, también reprobó las expresiones de su suplente.

Finalmente, Luque Rangel señaló que espera que la polémica que generó su publicación sirva para que las autoridades volteen a ver lo que sudece a la hora de entregar los cuerpos de fallecidos a sus familiares.

"Yo espero que con todo este escándalo en torno a mi persona, por lo menos se alerte a las autoridades y vean lo que sucede a la hora de entregar los cuerpos a sus familias.Y no son los doctores, son los del departamento administrativo de hospitales y clínicas! *OJALÁ INVESTIGUEN!" (Sic).

El caso de Luque Rangel revivió la polémica causada por el senador Samuel García, que fue calificado como "misógino" y "machista" por decir a su esposa Mariana Rodríguez que estaba "enseñando mucha la pierna" durante un video en el que la pareja charlaba mientras comían por separado.