Cumplirá bromista en Nuevo León sentencia sin prisión

(Agencia Reforma)MONTERREY, NL .-Con una fianza de 2 mil pesos el hombre sentenciado a a cuatro meses de prisión por hacer llamadas falsas al 911 no pisará el penal.



Un Juez de Ejecución de Sanciones determinó dar el beneficio de la condena condicional que solicitó el sentenciado Lázaro Gutiérrez Hernández.



Se informó que procedió el beneficio legal porque es la primera vez que es condenado y la sanción no rebasa los 6 años de prisión, además de que no tenía que reparar algún daño.



La Fiscalía General dio a conocer que era la primera persona en ser sentenciada por realizar un reporte falso a las autoridades y el hombre sería internado en una penitenciaria.



Gutiérrez Hernández deberá acudir a la firma mensual durante los cuatro meses para darse por cumplida la pena emitida en abril.



El Fiscal acusó al ahora sentenciado de dar datos falsos a la autoridad.



Los hechos se registraron en octubre del 2016 cuando Gutiérrez Hernández llamó dos veces al 911 asegurando que había una bomba en un hotel ubicado en la Cola de Caballo, en Santiago.



Por los falsos reportes hubo una movilización de rescatistas de Protección Civil y elementos de la Policía, quienes al hacer una revisión descartaron que hubiera riesgo.



Se estableció que realizó las llamadas por problemas con su ex pareja, quien laboraba en el hotel.