¡De nuevo en Nuevo León! Liliana Fernández fue drogada, abusada y quemada viva

Nuevo León.- Un caso de violencia contra la mujer pone en el ojo del huracán nuevamente el estado de Nuevo León, se trata de Liliana Fernández, de 23 años de edad, quien fue abusada sexualmente, golpeada y quemada viva por tres hombres.

Los brutales hechos fueron denunciados por la misma Liliana a través de redes sociales, quien hace tres meses fue víctima de los mencionados delitos.

La joven mujer es madre de cuatro hijos y explicó que en el pasado mes de marzo su marido tuvo que salir del estado por cuestiones de trabajo, por lo que ella y los menores rentaron un cuarto en el municipio de Salinas Victoria, sin imaginar el calvario que viviría.

De acuerdo con el relato de la víctima, el propietario del domicilio identificado como Eduardo Tamez, comenzó a acosarla y días después acudió a su casa, acompañado de dos hombres más, quienes la drogaron, golpearon y violaron, por su fuera poco le prendieron fuego y tiraron en un terreno baldío, dándola por muerta.

Afortunadamente Liliana sobrevivió el terrible ataque, pero sufrió quemaduras en el 32 por ciento de su cuerpo, incluida la parte inferior de su rostro.

"Hace tres meses fui violentada y tirada en un terreno, me quemaron en un 32% de mi cuerpo", sostuvo en una grabación.

Frente a la cámara y con heridas expuestas la mujer agradeció a todas las personas, en específico a los ciudadanos de Estados Unidos, Tijuana y Saltillo, que la ayudaron económicamente para comprar sus medicamentos y contribuir q ue sus hijos "tengan alimento".

Liliana exige justicia por el daño que le hicieron los tres sujetos y afirma que el ataque se registró este año y no en 2019 como circula en redes sociales; incluso denunció que la Fiscalía General del Estado de Nuevo León hizo caso omiso sobre sus denuncias.

El martes 21 de junio, la Fiscalía detalló que la víctima había declarado que se lesionó "por encontrase en un predio que se incendió", sin embargo, Liliana acusó que esto era mentira y negó haber cambiado la versión de los hechos.

"Ayer estuve bastantes horas en la Fiscalía, no me hicieron caso, ahora yo no les voy a hacer caso, si quieren hacer su trabajo que lo hagan, ya di mi declaración, ya dije lo que tenía que decir", refirió.