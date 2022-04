Debanhi fue adoptada por Mario Escobar y Dolores Bazaldúa cuando tenía 1 año y 4 meses

Nuevo León.- La joven Debanhi Susana Escobar Bazaldúa fue adoptada por Mario Escobar y Dolores Bazaldúa cuando tenía apenas un año y cuatro meses de edad, se dio a conocer durante una entrevista que Escobar tuvo con María Julia Lafuente.

En las últimas horas, se hizo viral en las redes sociales la entrevista que Lafuente le hizo a Mario Escobar donde este revela que no era el padre biológico de la joven de 18 años encontrada sin vida en un pozo en las inmediaciones de un motel, en el municipio de Escobedo, Nuevo León.

Los internautas acusaron a la entrevistadora de haber intentado denostar el hecho de que el hombre no fuera el que engendró a Debanhi, lo que hizo que en las plataformas virtuales reconocieran el amor y compromiso paternal que Mario tuvo para con la joven al decidir adoptarla desde que era tan pequeña.

"No, no, soy el padre, porque padre no es el que engendra, es el que cría", fueron las palabras de Mario Escobar al ser cuestionado por María Julia Lafuente, conductora de Telediario.

Mientras que los usuarios de las redes sociales expresaron su apoyo y solidaridad hacia los padres de Debanhi, arremetieron contra Lafuente, quien además de intentar rebajar el papel de Escobar y su esposa en la vida de la adolescente, puso en entredicho la postura del hombre ante el caso de su muerte.

Los internautas acusaron a la periodista de su carencia de tacto al entrevistar a Mario Escobar, así como por su insistencia en preguntarle cuál de las versiones acepta, si la expuesta por las autoridades de Nuevo León o a la que se llegó tras hacer un peritaje particular.

"No sé si esa fue la percepción de varia gente o su mentalidad. Cada quien piensa lo que quiere, yo lo único que dije es que sigue la investigación”, refirió tras que Lafuente señalara que él había cambiado de postura en relación a las causas del fallecimiento de su hija.

El pasado jueves 21 de abril del año en curso fue hallado el cuerpo de Debanhi Escobar dentro de una cisterna con agua que se encontraba en el Motel Nueva Castilla. Se había perdido rastro de la joven desde la madrugada del 9 de abril tras que asistiera a una fiesta con sus amigas.