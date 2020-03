Demandan regular Refinería de Cadereyta 

Monterrey, México.-En un video en el que aparece con niños, el activista Arturo Islas Allende urgió al Presidente Andrés Manuel López Obrador a regular la Refinería de Pemex en Cadereyta porque ha "jodido" los pulmones de los pequeños.



Islas Allende recalcó que la gasolina que produce esta refinería es una de las de menor calidad en el País y la consumen en este mismo Estado.

"(Estos niños) llegaron a decirnos: 'están matando a Nuevo León por dinero'. ¿Por qué? Porque la industria lo que quiere es lana", señala en el video que subió a sus redes sociales. "¿Y por qué la Refinería es tan responsable? Porque casi la mayoría de combustibles que se consumen en este Estado van de esa Refinería, pero no está bien regulada, hay mordidas, hay corrupción, la gasolina sale de la fregada y la consumen.

Arturo Islas Allende señala que la refinería de Cadereyta ha dañado los pulmones de las personas en Nuevo León. | Especial



"Obviamente eso hace que haya un problema tan grave que los pulmones de estos chavos estén jodidos, señor Presidente".



El activista remarca que es una locura expandir esta refinería ante el riesgo en la salud que enfrentan los niños.



"Si en su idea vaga de querer crecer esta refinería, que ahorita está trabajando a un 40 por ciento, usted la quiere subir a un 50 por ciento más, eso es una locura, señor Presidente", enfatiza.



"Si ahorita los niños no pueden salir a jugar, ¿qué va a pasar si usted crece esa refinería? No la crezca, dele oportunidad a las energías (renovables)".



También apunta que a pesar de que Nuevo León es uno de los estados más prósperos económicamente, también es uno de los más afectados en el medio ambiente.



"¿Usted sabía (Presidente) que aquí es un valle que está rodeado de montañas y que esa refinería de Cadereyta es tan tóxica que este lugar se está volviendo un lugar postapocalíptico?, no sé si lo sepa, señor Presidente".