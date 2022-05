Denuncia mujer acoso de su ex jefe en oficina de la SEP en Monterrey

Monterrey, Nuevo León.- Después de presuntamente sufrir dos años de acoso sexual y presentar una denuncia contra su ex jefe, una empleada de la SEP busca prevenir a más mujeres de la violencia de género.

Duvis Abigail Trejo, de 27 años, denunció el 4 de mayo ante la Fiscalía, un presunto hostigamiento sexual por parte del profesor Eloy I, encargado de Planeación y Control Escolar de la Unidad Regional de la SEP de Apodaca.

Según Trejo, el acoso comenzó después de que ingresó a laborar como Auxiliar Administrativo de Planeación, en el 2020, pero en el 2021 disminuyó, ya que por la pandemia, el personal trabajó en línea.

La joven denunció en entrevista que antes de trabajar desde casa, su jefe con gritos le pidió entrar a su oficina, arrodillarse y hacerle un favor sexual, pero ella no accedió.

La mujer aseguró que la situación se agravó, al regresar a actividades presenciales el 7 de marzo.

"Me agarró del hombro derecho y yo me sentí incómoda, levante mi brazo para proteger mi pecho, él me pedía que bajara el brazo y después de varios intentos me tocó", acusó Trejo, "Me decía que todas las mujeres eran iguales, menos su mamá y su hija".

El temor por ser juzgada y los 40 años de carrera del presunto agresor llevó a Duvis a ocultar lo que le pasaba a su esposo, a quien se lo contó hasta el 25 de abril.

Tras la llegada de un nuevo Coordinador de la Unidad Regional, quien supuestamente apoyaría a las víctimas de acoso, se animó a denunciar el problema ante la SEP.

Fue hasta el 24 de mayo, 20 días después de acusar a Eloy I, cuando éste sólo fue cambiado de área de trabajo.

Te recomendamos leer:

Duvis descartó sentirse arropada por el personal de su trabajo, pues asegura que sólo le dieron las opciones de cambiarla a otra unidad, que optara por la vía legal, que tomará incapacidades de un mes para superarlo o aceptar una disculpa del maestro acusado.