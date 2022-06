Denuncian a Samuel García y Mariana Rodríguez por muerte de un menor en DIF Nuevo León

Monterrey.- Diputadas locales del PAN y Morena presentaron una denuncia contra el gobernador de Nuevo León, Samuel García, su esposa Marian Rodríguez y el director del DIF estatal, Miguel Ángel Sánchez, por la muerte de un menor de edad en las instalaciones del albergue Fabriles.

Las diputadas Nancy Olguín, del PAN, y Jessica Elodia Martínez, de Morena, presentaron su denuncia en las instalaciones de la Fiscalía de Nuevo León, en la cual señalan a Samuel García, Mariana Rodríguez, Miguel Sánchez y a quienes resulten responsables por la muerte de Ángel, de 14 años, en las instalaciones del DIF Fabriles.

Las legisladoras aclararon que la denuncia tiene como objetivo dar seguimiento al caso ocurrido en el DIF, ya que la Secretaría de Salud no ha dado a conocer la causa de la muerte del menor.

Además, acusan que existe complicidad de las autoridades para impedirles acceder al caso, pues pese a las promesas de funcionarios del gobierno de Samuel García, la Secretaría de Salud ni siquiera les ha agendado una cita para revisar el caso.

El adolescente Ángel falleció el pasado 9 de febrero en el DIF Fabriles presuntamente por un choque séptico de abdomen tras presentar problemas estomacales y posteriormente su cuerpo fue cremado. Las autoridades informaron sobre esto días después.

"Con esta denuncia estamos buscando darle seguimiento a este caso que el Pleno del Congreso pidió revisar y que es el caso del niño que hace unos meses falleció en el espacio de Fabriles y del que al día de hoy no tenemos una claridad de qué paso y pues se tiene que hacer justicia, por eso denunciamos (...) No es un caso cerrado y buscamos que la autoridad siga investigando", expresó Nancy Olguín.

Por su parte, Jessica Martínez, quien preside la Comisión Especial para Seguimiento de Casos de Maltrato Infantil en el Albergue Fabriles, acusó que la Secretaría de Salud se niega a recibirlas, pues a pesar de su insistencia no les han dado una cita para revisar el caso de Ángel.

"Aquí lo que queremos es justicia para Ángel", añadió, "pero también que nos permitan seguir trabajando para realmente garantizar la no repetición de lo que ya ocurrió. Necesitamos que se levante este bloqueo a la Comisión Especial, porque hemos estado pidiendo y viendo cómo seguir con las visitas que estábamos haciendo, pero no nos han dado la cita en la Secretaría de Salud, entonces no hemos podido cerrar", demandó la morenista.

Las diputadas del PAN y Morena explicaron que presentaron la denuncia contra Samuel García, Mariana Rodríguez y el titular del DIF por ser los titulares que deberían tener la información de lo ocurrido en Fabriles.

En ese sentido, aclararon que la denuncia es exclusivamente por la muerte del menor en Fabriles y no por la polémica sustracción de un menor del DIF que realizó la esposa del gobernador de Nuevo León.

Con información de Reforma.