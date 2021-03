Desafían al Covid-19 en Monterrey

Monterrey, Nuevo León.- Un mercado rodante, una calle, una plaza, una cancha de futbol. Da igual, en los espacios públicos de la Colonia Independencia abunda la gente que no usa cubrebocas.

En el primer domingo de reactivación comercial, este histórico sector de Monterrey está muy lejos de aparentar ser el más afectado por los contagios y muertes por Covid-19.

Personas de todas las edades se mueven por cada rincón del sector, incluido el Macrocentro Comunitario estatal, y muchas omiten la medida más recomendada por las autoridades de Salud para prevenir los contagios.

Un mercado junto a la tradicional Basílica de Guadalupe es escenario de aglomeraciones, consideradas como focos de alto riesgo para la transmisión del virus.

"Yo que vivo en esta parte (junto al Santuario) no sé de algún vecino de estas cuadras, que se hayan enfermado (de Covid-19)", aseguró el vecino Francisco Javier Rizzo, de 75 años, al dudar que la Independencia encabece las cifras de contagios.

Siento que a lo mejor pueden ser datos equivocados, o dudosos, para mi.

Unas cuadras más arriba del Santuario, decenas de adolescentes y jóvenes juegan futbol en dos de las canchas del Macrocentro Comunitario del Gobierno estatal.

No usan cubrebocas y conviven de igual forma al acabar los partidos, en una escena que se repite toda la mañana.

La Independencia encabeza la lista de más contagios, con al menos mil 270 casos positivos oficiales, y la de muertes, con 82.

"Eso (cubrebocas) no, porque como que me acompleja... (empiezo a pensar) cuándo me voy a morir", argumenta Domingo Alfaro, de 70 años, uno de los vecinos que prefiere no usar cubrebocas.

Otros habitantes reconocieron los riesgos de contagios, atribuyéndolos en parte a la gente que llega de otros sectores de la Ciudad, principalmente para visitar el Santuario.