Desaparece mujer en bar de Barrio Antiguo 

Monterrey, Nuevo León.- Una mujer originaria de Saltillo, Coahuila, fue reportada como desaparecida, luego de haber asistido junto a su esposo a un antro en Monterrey el pasado sábado.



De acuerdo a la información que trascendió anoche en redes sociales, Paola Alejandra Veloz Escobedo fue vista por última vez en el bar Ambia Social Club, ubicado en el Barrio Antiguo.

Los familiares ya pusieron la denuncia en la Fiscalía Estatal por la desaparición de la joven.En la denuncia, se detalló que Veloz Escobedo viajó a Monterrey con su esposo el sábado pasado.La intención era reunirse con un grupo de amigos locales para ir al antro localizado en Padre Mier y Florencio Antillón.Ahí estuvieron varias horas, pero de manera repentina Veloz Escobedo desapareció.



Una fuente de la Fiscalía dijo que el esposo de la mujer comentó a sus amigos que ella no regresó después, presuntamente, de ir al sanitario.



Agregó que reportó la desaparición con los meseros y con la gerencia del bar.



Sin éxito, salieron y la buscaron en otros bares y las calles del Barrio Antiguo, no la encontraron tampoco.



Hasta esta madrugada, la mujer no había sido localizada.



El informante dijo que eran revisados los videos de las cámaras de circuito cerrado del bar y otros negocios del Barrio Antiguo para establecer si se capta a la mujer.



Se dijo que Veloz Escobedo vestía pantalón de mezclilla y blusa roja.

La Fiscalía Estatal no había emitido un reporte de búsqueda, pero se informó que el caso había sido canalizado al Grupo de Antisecuestros de la AEI.

Más noticias