Desaparecen menores en velorio; sospechan de la madre

Monterrey, Nuevo León.- Dos niños son buscados por las autoridades luego de desaparecer de un velorio en el municipio de Cadereyta.



Emily Elizabeth y Juan Alonso Vázquez Campos, de 4 y 9 años respectivamente, fueron presuntamente sustraídos por su madre, con la que su papá mantiene un pleito legal por la custodia.

Aunque hasta esta mañana no existía una denuncia oficial en el Ministerio Público por la sustracción de los hermanitos, ya las autoridades tenían conocimiento de su desaparición.El caso fue difundido anoche en redes sociales, en donde una tía de los menores pedía ayuda para su localización.Entrevistada vía telefónica, la mujer narró que su hermano y padre de los niños, Juan Humberto Vázquez Cabrera, de 36 años, los llevó ayer al velorio de un amigo.En el lugar también fue su ex esposa, Cinthya Judith Campos, madre de los menores, y fue donde se volvieron a encontrar."Abandonó a mi hermano y a mis sobrinos, se fue con otro hombre."Ya quedaron divorciados y a mi hermano le van a dar la custodia de los niños, hasta ahí parecía que estaban los dos conformes porque él dejaría que los viera cada cierto tiempo", explicó Yolanda Vázquez.En el velorio, dijo, su hermano los dejó por unos minutos con la mujer, pero de repente ya no estaban."Sabemos que ella se los llevó, no creemos que les haga daño, es su mamá, pero tiene como pareja a un hombre conflictivo, violento, tenemos miedo que le haga daño a los niños."Le marcamos a un celular y no contestó, y hasta lo apagó, nadie sabe dónde se fue, ni unos familiares de ella saben dónde se fue", agregó.

Vázquez dijo que su hermano y los niños viven en Sabinas Hidalgo y hasta esta mañana no tenían noticias de su paradero.

