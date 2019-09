Descartan se mude autogobierno de Topo Chico a Cereso de Apodaca 

Monterrey, México.-Eduardo Guerrero, especialista penitenciario del Gobierno del Estado, descartó que los problemas de autogobierno que había en el Penal de Topo Chico se muden al Cereso de Apodaca, como señaló el Alcalde apodaquense César Garza.



Aunque aceptó que existe un déficit de custodios, Guerrero aclaró que la infraestructura del Penal de Apodaca les permite mantener el control total de los internos.





"El Alcalde no tienen la información correcta", dijo el especialista.



"El Penal de Apodaca no se va convertir en el Topo Chico, y no se va convertir porque tiene una infraestructura distinta a la que tenía el Topo.



"Sí hay un déficit de oficiales, pero todos los oficiales que tenían en el Topo Chico se van a mover a Apodaca, que son 275 oficiales. Con esto cumplimos todos los puntos de trabajo que se tienen dentro de las instalaciones penitenciarias", explicó.