Desconocía papá de Yolanda Martínez ideas suicidas de su hija

Monterrey, Nuevo León.- Al asegurar que permitirá que la Fiscalía estatal determine o no si su hija, Yolanda Martínez, atentó contra su vida, su padre dijo desconocer si ella presentó ideas suicidas, pero de haber sabido, dijo que la habría invitado a denunciar.

Tras sostener una reunión de poco más de una hora con el Vicefiscal Luis Enrique Orozco, Gerardo Martínez declaró que probablemente los hermanos de Yolanda testificaron para fortalecer la versión de un posible suicidio.

"Desconozco porque más que nada tuvo personas como su hermanas o hermano que a los mejor, de alguna manera, tuvo esa confianza por ese vínculo familiar (para expresar ideas suicidas", expresó.

"Y entonces a mí, como yo soy el padre, a lo mejor no me lo quiso manifestar de alguna manera, porque sabía que yo iba a actuar de forma según el caso, pero no violentamente, porque yo no soy así.

"Sí hubiera puesto alguna denuncia para que la Ley actuara según el caso".

No quiso dar más detalles sobre a quién habría planeado denunciar por las posibles ideas suicidas de su hija, aunque señaló que una ex pareja se encuentra nombrado en la carpeta de investigación.

"Apareció un chico en la carpeta, pero yo no estoy metiendo, solo a lo mejor se metió, pero están metiendo a la ex pareja sentimental de mi hija".

En rueda de prensa, el Vicefiscal Luis Enrique Orozco fortaleció la versión de un posible suicidio en el caso de Yolanda Martínez, al exponer distintos indicios como un vaso con un mensaje y envases con sustancia tóxica.