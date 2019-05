Discriminan a pareja gay en restaurante de Monterrey

Monterrey.- Una pareja gay conformada por dos hombres denunció mediante un video de redes sociales ser víctima de discriminación en un restaurante de Monterrey luego de que el dueño les negara el acceso debido a que iban tomados de la mano.

El video ha generado indignación entre los usuarios de redes sociales, en él se observa la manera en que el dueño del negocio discrimina a la pareja bajo al argumento de que se trata de su restaurante y él puede dejar entrar "a quien le dé la gana".

La pareja decidió denunciar el hecho ante las autoridades. Al poco tiempo, regresaron al lugar acompañados de un policía y confrontaron a quien dijo ser el dueño del lugar.

Al preguntarle por su nombre completo, el individuo dijo llamarse "Pedro" y se negó a proporcionar sus apellidos con actitud déspota, diciendo "ni que fuera el presidente".

El hombre admitió ante el agente que negó el acceso a la pareja debido a sus preferencias sexuales, pero expresándose de forma insultante.

Si vienen agarrados de la manita no los puedo atender.

La insistencia de los afectados y la policía en que se trataba de un caso de discriminación y que él no podía negar el servicio a clientes irritaron al dueño del lugar, quien les cerró la puerta en la cara.

Acto seguido, un empleado del lugar, que no se identificó, salió a asegurar a los agentes que la razón por la que prohibieron la entrada a la pareja de debió a que "es un lugar familiar, no es un bar, y entraron agarrados de la mano", y les pide que las patrullas sean retiradas del lugar para "que no se piense que hay un problema".

Por último, se observa cómo el dueño del restaurante sale una vez más y les dije desde la puerta del local que deben irse por tratarse de propiedad privada, para luego gritar que nunca entrarán a su restaurante.

De acuerdo a la denuncia en redes, el restaurante en cuestión se llama "Pozole y Tacos Regios", y está ubicado en Anillo Periférico 1200, en colinas de San Jerónimo, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León.