¿Dónde están? FBI busca a familia desaparecida en Nuevo León

Monterrey, Nuevo León .-El FBI informó que está investigando la desaparición de la estadounidense Gladys Cristina Pérez Sánchez, y sus hijos, Juan Carlos González, de 16 años, y Michelle Cristina Durán, de 9, quienes fueron vistos por última vez el domingo 13 de junio.

La desaparición se dio cuando la familia se dirigía a Laredo, Texas, después de haber visitado a familiares en Sabinas Hidalgo, en Nuevo León.

Por ello, la división de San Antonio del FBI, a través de la oficina de Laredo, informó que está buscando información de la mujer y sus dos hijos.

De acuerdo con el informe, la familia salió alrededor de las 15:40 horas en un auto Chevrolet Sonic 2014, con placas NBX-4740, de Texas.

Los investigadores creen que la familia desapareció en la Autopista Monterrey-Nuevo Laredo, en el kilómetro 100, a la altura del municipio de Vallecillo.

Gladys Cristina, de 39 años, es empleada del distrito escolar de Laredo, tiene ojos cafés, pelo negro largo, de aproximadamente 1.50 metros de estatura y unos 68 kilos.

Fue vista la última vez vistiendo una camisa azul.

Michelle Cristina tiene ojos cafés, pelo largo, negro y rizado; 1.45 metros de estatura, se indicó que por última vez se le vio vistiendo una camiseta de rayas.

Las autoridades del FBI no tienen información que el plan de la familia no fuera regresar a Laredo y se señaló que la salud de la mamá podría estar en riesgo ya que no tiene acceso a los medicamentos que requiere tomar diariamente.

Se informó que aunque se desconoce el paradero de Pérez Sánchez y sus dos hijos, los investigadores creen que podrían estar en el municipio de Parás, Nuevo León.

El FBI pidió que quien tenga información de su paradero llame a la división del FBI en San Antonio al 21-0225-6741.

También se pueden mandar pistas de manera online a la página tips.fbi.gov.

La información que se provea será de manera anónima.

Familiares de desaparecidos en esta vía de Monterrey a Nuevo Laredo indicaron que habrían desaparecido 109 personas en los últimos meses.

