Droga mujer a taxista y le roba

Monterrey, Nuevo León.- Luego de ser dormido con alguna droga, un taxista fue robado por una mujer que se llevó su dinero y su celular, en la Colonia Parque Industrial Escobedo, en este mismo municipio.



Como Juan Manuel Hernández Martínez, de 53 años, fue identificado el trabajador del volante, quien se encontraba dormido en el interior de un taxi March en el cruce de las calles Petroquímica y De las Industrias.





Trabajadores de la zona lo reportaron al verlo dormido por varias horas, por lo que elementos de la Policía Municipal llegaron hasta el sitio, alrededor de las 23:00 horas, para investigar.

Los mismos uniformados hicieron el llamado a paramédicos de la Secretaría de Salud, luego de que al despertar al hombre lo encontraran desorientado, mareado y sin poder seguir una conversación con coherencia.



Al llegar los paramédicos le aplicaron un suero glucosado por vía intravenosa, con lo que Hernández Martínez poco a poco fue recuperando la conciencia.



El hombre estaba como drogado, traía una sobredosis de algún medicamento somnífero, pero no sabemos cuál, poco a poco ya se está recuperando



Ya más consciente el taxista recordó que alrededor de las 16:00 horas subió a una mujer quien lo trajo dando varias vueltas por la zona hasta que se detuvo a comprar de comer y le ofreció una nieve.



El hombre dijo que tras comer la nieve comenzó a sentir mucho sueño y finalmente se orilló en este punto, donde se desvaneció.

Una mujer drogó a un taxista por lo que quedó dormido y ella aprovechó para robarle sus pertenencias/Foto:Agencia Reforma

De la mujer sólo pudo recordar que era de estatura baja y tez morena, y en la conversación previa le dijo que era originaria de Veracruz.



Cuando los policías llegaron al lugar e inspeccionaron el automóvil no encontraron ni el dinero, ni el celular del taxista.



En el lugar trascendió que éste no sería el primer caso en el que se presenta este modus operandi, aunque los otros no se han dado a conocer públicamente, ya que en muchos casos los taxistas despiertan y no hacen la denuncia.