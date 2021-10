El Bronco se despide de la administración y desea "el mejor de los éxitos" a Samuel García

Nuevo León.- Javier Rodríguez Calderón, conocido popularmente como el Bronco llevó a cabo el pasado 3 de octubre su último día de gestión como gobernador del estado de Nuevo León, con la entrega de las dos primeras etapas del Boulevard Herberto Castillo, en la colonia Hacienda del Sol del municipio de García en donde deseó éxito a Samuel García y su administración.

"Quiero desearle a Samuel García y a su equipo el mejor de los éxitos, no seré yo una piedra en el camino para él, me retiro a la vida de ciudadano, en el que guardaré silencio... vamos a dejarle bombas, pero sé que Samuel será un buen bombero, que las va a desactivar", dijo

Del mismo modo, el exgobernador a través de sus redes sociales dijo sentirse muy agradecido por los seis años que le dieron retos "adversos, complicados, difíciles", pero que le causaron una gran satisfacción.

"Estos fueron seis años adversos, complicados, difíciles, pero interesantes, satisfactorios. Soy un hombre que le gusta sortear la adversidad, enfrentarla, tomar la vida por los cuernos y romper las trancas, las que la vida me ponga, porque por algo me dicen Bronco, porque desde chamaco me ha tocado darme de topes con la vida", escribió.

Leer más: ¡Nuevo gober! Rinde protesta Samuel García como gobernador de Nuevo León

Añadió que él es una muestra de que es posible salir de la adversidad, aun teniendo todo en contra, pues prueba de ello son los seis años de su administración y aunque señalo que la entidad sigue teniendo algunas adversidades, es mejor que hace seis años.

Rodríguez Calderón agradeció por sus 6 años de administración

"Es posible salir adelante de la adversidad. Aún con todo en contra, estos seis años han sido prueba de ello. A mí me gusta atreverme, el que se atreve a hacer historias, a hacerlas realidad. Disfruta la vida, yo he disfrutado la vida enormemente. Entregamos un gobierno que, si bien tendrá sus adversidades, es mejor que el que recibimos hace seis años".

Finalmente agradeció a todos lo servidores públicos que lo acompañaron durante la administración y que sobre todo "jalaron parejo, no rajaron e hicieron una labor excepcional".