El gobernador de Nuevo León, Samuel García pide no compararlo con “Lord Peña”

Nuevo León.- El gobernador del estado de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda y su esposa la influencer Mariana Rodríguez, desde hace un tiempo han sido tema de conversación por diversas situaciones, sin embargo, en los últimos días llamó mucho la atención la comparación que los usuarios de redes sociales comenzaron a hacer de estos personajes con la antigua pareja presidencial de Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera.

Sin embargo, García Sepúlveda no se ha quedado con los brazos cruzados acerca de las imágenes comparativas que se han creado y compartido por diversos usuarios de redes sociales, ya que ha respondido a ella de forma muy peculiar y tomando las cosas con un buen sentido del humor.

“Jajajajajajaja no me comparen con Lord Peña” fue la respuesta del gobernador de Nuevo León a través de su cuenta oficial de Instagram ante una imagen en la que comparaban a él y su esposa Mariana Rodríguez con el ex presidente de la república Enrique Peña Nieto y la actriz Angélica Rivera.

El gobernador tomó con buen sentido del humor el meme.

La imagen que publicó en respuesta el mandatario regio, contiene fotografías de ambas parejas y un meme de la serie “Dark” con la mítica frase “Va a suceder otra vez”, haciendo referencia a que posiblemente en un futuro puedan estas figuras públicas convertirse en la pareja presidencial.

Cabe mencionar que previo a ello, fue Mariana Rodríguez, esposa de Samuel García, quien respondió a un perfil de Instagram que hizo dicha comparación escribiendo “Hay niveles... ya verán que no”, respuesta que generó un gran número de “likes”, así como comentarios.

Por su parte, la respuesta del gobernador de Nuevo León no fue en sí con un comentario, sino que la imagen comparativa la colocó en su historia de Instagram pidiéndole a los usuarios no compararlo con el ex presidente de México.