El robo del siglo que hasta la fecha no ha sido resuelto

Monterrey, Nuevo León.- El pasado 26 de julio del año 1992 se suscitó el "Robo del siglo" en la capital de estado regio en el cual un grupo de asaltantes en complicidad con tres guardias lograron robarse mil 700 millones de pesos de una bóveda que pertenecían a la empresa de seguridad Sinorsa.

También se apoderaron de un camión de valores y al poniente de la ciudad le lo quemaron, la unidad tenía en su interior alrededor de 50 millones de pesos mismos que ardieron en las llamas, esto lo hicieron para despistar a la policía.

Maleta que se encontró en el interior de la camioneta de Arturo

Hasta la fecha no se sabe nada de las personas que participaron en este robo y mucho menos de la gran cantidad de dinero que se llevaron.

"En las investigaciones supimos que Jesús Arturo de León Rodríguez habría sido uno de los participantes en el robo, pues gastaba a manos llenas y hablaba de más, sin embargo se nos esfumó", dijo Luis Alfonso Borges, hoy retirado de la policía.

LAS DILIGENCIAS

En el proceso de las diligencias al sospechoso de nombre Arturo era vigilado en los lugares a los que acudía en una de las ocasiones en las que se le seguía para dar con alguna pista las autoridades se percataron que compró una camioneta Cheyenne al contado en la colonia Santa Fe mismo lugar al que debería pasar por los documentos días después, cabes destacar que casi lo capturaban.

Las autoridades cuestionaron a las personas que le vendieron la unidad motriz y estas les dijeron que el hombre que había adquirido la lujosa camioneta se había retirado a pocos minutos del lugar dirigiéndose por la avenida Churubusco al oriente.

Elementos de la Policía circulaban en un vehículo particular y no en la patrulla para no ser evidentes, acudieron a una casa de una fémina con la cual mantenía una relación y la vivienda de familiares pero no lograron encontrarlo.

Poco después localizaron a su presa que circulaba en la camioneta Cheyenne sobre la avenida Santo Domingo a aproximadamente 200 metros detrás de ellos en el municipio de San Nicolás de los Garza.

Los agentes piensan que su presa se puso nervioso tal vez los reconoció pero no los rebasó, dio vuelta a la derecha en la calle Corregidora y dos calles más en Las Palmas se atravesó y paró la camioneta, los policías lo alcanzaron y se pararon atrás de él le pitaron para que circulara esperaron a que se moviera pero eso nunca sucedió.

EL DECESO

Al no ver que Arturo se moviera descendieron del vehículo Tsuru y se dirigieron armados hacia la camioneta de su presa cuando caminaban hacia la unidad escucharon un balazo.

"Se dio un balazo en la sien derecha con una pistola calibre 38 por la puerta del conductor escurrió sangre". relataron los agentes

EL HALLAZGO

En el interior de la camioneta encontraron una maleta con ropa de hombre y mujer, facturas de hospedaje de un hotel de Torreón y dos cajas de parque calibre 38 y en los bolsillos de su pantalón traía tres millones 700 mil pesos.

El occiso quedó recostado sobre la puerta, con el aire acondicionado encendido, los seguros activados y música a todo volumen en el radio.

