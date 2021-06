Elecciones 2021: Adrián de la Garza reconoce su derrota por la gubernatura de Nuevo León

Nuevo León.- El día de ayer fue histórico en algunas partes del país en donde se arrojaron resultados sorprendentes en el proceso electoral, ante ello el candidato por la coalición PRI-PRD por la gubernatura de Nuevo León, Adrián de la Garza, reconoció públicamente su derrota.

Fue a través de una rueda de prensa donde el abanderado del PRI-PRD reconoció que lo dado a conocer por el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), no le favorecen en la lucha por gobernar el estado neolense.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

En viva voz, Adrián de la Garza no dejó pasar la oportunidad para reconocer a su equipo de trabajo, así como a todas las personas que salieron a las calles a emitir su sufragio, sin embargo, dejó claro que desde su trinchera trabajará para seguir trabajando por el estado de Nuevo León.

El aspirante por PRI-PRD indicó ante los medios que las elecciones le dejaron una gran satisfacción porque se le dio la oportunidad de recorrer el estado de Nuevo León, el cual es el que lo vio nacer y al que tanto quiere.

“Como es de conocimiento público, ha concluido la captura del PREP, mismos que no me favorecen”, dijo. “Hago un especial agradecimiento a mi equipo de trabajo que con grane entrega me acompañó durante los últimos meses de campaña que vivimos y disfrutamos juntos de principio a fin”, agregó.

Asimismo, felicitó a todos los y las diputadas de su partido que resultaron triunfadores, por lo que los invitó a crear las mejores condiciones desde su función legislativa para las familias del estado de Nuevo León.

Leer más: México, ejemplo en procesos electorales para países del mundo: observadores de izquierda

Agregó que seguirá aportando su granito de arena para que en cualquier espacio le permita hacer a Nuevo León un mejor lugar para las próximas generaciones.

Cabe indicar que Adrián de la Garza terminó solamente por debajo de quien es actualmente proclamado como gobernador virtual de Nuevo León, el candidato por Movimiento Ciudadano, Samuel García Sepúlveda, el cual va puntero con 700, 352 mil votos.