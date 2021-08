En Nuevo León se declaran listos para el próximo ciclo escolar 2021-2022

Nuevo León.- En el estado de Nuevo León ya se declararon listos para iniciar el próximo ciclo escolar 2021-2022 el 30 de agosto esto en la modalidad presencial, a distancia y mixta, en los alumnos de escuela básica de escuelas públicas y privadas pese a los comentarios divididos por la decisión tomada hace días por las autoridades.

El gobernador del estado, Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco”, dio a conocer en rueda de prensa que las escuelas que decidieron regresar a clases presenciales, así como en forma mixta, deberán cumplir los protocolos estríctamente impuestos por la Secretaría de Salud, esto con el fin de evitar algún brote en dichos planteles.

Expresó que está consciente el hecho de que trabajar con los niños ya que es un riesgo mucho mayor. “No es lo mismo regresar a una escuela que ir a una fábrica, no es lo mismo trabajar con niños que trabajar con adultos; el riesgo del maestro es mayor y el riesgo del niño superior”.

Agregó que deben de ser estrictos ya que si bien es cierto que el padre de familia tiene la libertad de tomar una decisión sobre sus hijos, ninguno debe de arriesgar la integridad física de los alumnos en esta pandemia. “Esto no es un experimento, no vamos a experimentar; no se trata de arriesgar al maestro en ninguna circunstancia, la pandemia está fuerte”.

De igual manera, el mandatario informó que acordaron con las secciones 21 y 5’ del SNTE que cualquier maestro que resulte positivo por Covid-19, será atendido de forma inmediata por el sistema de salud y además, se cerrará el plantel educativo por unos días para evitar un brote.

Se informó que en un consenso entre padres y maestros de escuelas públicas, serán 3 mil 123 alumnos los que estarán a distancia, 99 presencial y 573 mixta.

En cuanto a la educación privada, 358 colegios serán a distancia, 67 presencial y 388 mixta, sin embargo, esto dependerá al comportamiento del semáforo epidemiológico, pues sería en base a eso cuando las escuelas puedan modificar la modalidad de trabajo.

Por su parte, María de los Ángeles Errisúriz, Secretaria de Educación, señaló que todas las modalidades serán apoyadas a través en las diversas plataformas digitales, así como libros de texto, material didáctico y redes sociales.

Además de las clases que se impartirán este lunes 30 de agosto en el programa estatal “Escuela TV" por la señal de canal 28, Radio Nuevo León, redes sociales y distintas plataformas digitales. Los horarios y frecuencias de materias deben de ser consultados en redes sociales.

Las escuelas que estarán de forma presencial deberán de cumplir con los protocolos de salud establecieron las autoridades de salud, esto con la finalidad de evitar contagios.