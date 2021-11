¡En contra! No quieren el pasaporte de salud en establecimientos de Nuevo León

Nuevo León.- Tremenda polémica ha generado el tema del “pasaporte de salud” en establecimientos de diversas partes del país, en espacial en Nuevo León ya que es uno de los principales estados que quiere implementar dicha acción, sin embargo, no todos en el mundo de la política están a favor ya que para algunos, dicha situación es un acto que atenta contra los derechos humanos de las personas.

Sin embargo, la situación anterior todo parece indicar que el gobierno de México que encabeza Andrés Manuel López Obrador, no avalará el “pasaporte de salud” el cual se trata que los ciudadanos acudan con el certificado de vacunación contra Covid-19 a los establecimientos públicos y comerciales.

La medida anteriormente mencionada no ha sido bien vista por algunos debido a que señalan que violaría los derechos humanos y representaría un acto de discriminación, motivo por el cual con un juicio amparo se podría revertir. Cabe mencionar que en el estado de Nuevo León es una de las entidades que está a favor de que se aplique en los establecimientos el “pasaporte de salud”, esto a pesar de que la Organización Mundial de la Salud no recomienda la acción.

Otros de los estados que están por aplicar lo anterior a los ciudadanos es Puebla, razón por la que comenzó a levantar polémica entre algunos funcionarios federales, tal es el caso de Judith Díaz, representante del gobierno federal quien declaró para El Horizonte que incluso el mismo presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, está en contra de que los ciudadanos presenten un documento.

Esta idea algunas entidades de la república la han propuesto luego de que países de Europa lo comenzaron a implementar, esto para evitar alguna ola de contagios y es que, muchas personas alrededor del mundo se han negado a recibir su vacuna contra el coronavirus ante la desconfianza que ha causado su efectividad. Judith Díaz, comentó para el medio anteriormente citado que la federación no está de acuerdo con la implementación ya que es un tema de derechos humanos, por lo cual no se tiene que obligar a ninguna persona a que se vacunen si estas no confían en dicha estrategia para combatir el Covid-19.