En la fiesta "se la querían llevar desconocidos", amigas sobre Debanhi antes de desaparecer

Monterrey.- Este miércoles 27 de abril Sarahí e Ivonne afirmaron que personas desconocidas intentaron llevarse a Debanhi Susana Escobar Bazaldúa de la fiesta realizada la madrugada del sábado 9 de abril, pues la joven se encontraba bajo los efectos del alcohol.

En entrevista exclusiva con Televisa Monterrey, las jóvenes detallaron cómo fue su convivencia con la joven fallecida la noche del viernes 8 y madrugada del sábado 9 del mes ya mencionado, horas previas a la desaparición.

Tras alistarse en la casa de Debanhi, las chicas terminaron en una quinta de la colonia Nueva Castilla, en Escobedo, Nuevo León, ahí bebieron bebidas alcohólicas y escucharon música hasta que, según sus palabras, la joven se "descontroló".

"Primero se puso....se la querían llevar unas personas que realmente no conocíamos porque la vieron tomada y así, Ivonee me habla y me dice 'Sari, se quieren llevar a Debanhi', to volteo asustada y le digo '¿quién se la quiere llevar?', entonces digo '¿cómo se la van a llevar si no los conocemos? No sabemos quienes son'", dijo una de las mujeres entrevistadas.

Fue así que fueron con ese grupo de personas y les dijeron: "ella viene con nosotros y se va a ir con nosotros", esto habría desmotivado a quienes quería llevarse a la joven, pues según la declaraciones, se marcharon para ya no volver.

"Ya no los volvimos a ver en toda la noche, se fueron, se fueron. Cuando bajan a Debanhi, porque la traían cargada, se mete hacia el baño de hombres, se metí ahí, no quería salir. Se pone necia diciendo que la dejemos en paz, que no le importa, que sus papás eran abogados, que nos pagaba dinero si la dejábamos", explicaron quienes dicen haber sido amigas de la ahora fallecida.

La siguiente acción de Escobar Bazaldúa habría sido salir de los sanitarios y correr hacia la alberca para tirarse, sin embargo fue detenida a tiempo, aún así su comportamiento supuestamente era errático a tal punto de morder a algunas personas que intentaban tranquilizarla.

Por lo anterior tomaron la decisión de llevarla a su casa, pero no habría querido irse en el mismo vehículo que ellas, pues lo cual le hablaron a Juan David Cuellar, el conductor de Didi que posteriormente la abandonó en la carretera Monterrey - Nuevo Laredo.

"Tratábamos de hablar con ella, pero dijimos: 'tal vez es lo mejor, si ella se quiso ir y se subió, pues que se vaya', entonces subió al carro de transporte y no volvieron a saber más de ella. Una de las jóvenes, identificada como Sarahí, afirmó haber marcado en dos ocasiones al señor Mario Escobar, sin recibir respuesta.