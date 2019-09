Encuentra a niña de cuatro años plagiada por su padre

Monterrey, Nuevo León.-Luego de sepultar a su hija este viernes, el deseo del señor José Antonio Beltrán era reunirse con su nieta Ailyn Alexandra, pero los trámites para traerla de vuelta a Nuevo León fueron interrumpidos en el DIF Capullos por ser fin de semana.

La niña, de 4 años, fue sustraída por su padre el pasado martes, luego de que el hombre presuntamente asesinó a su ex pareja y madre de la menor, Connie Janeth Beltrán, de 27 años.

José Ángel A., de 27 años, vinculado a proceso por el crimen, viajó con la niña a Durango, donde fue detenido el jueves.

Desde entonces la niña quedó bajo el resguardo de autoridades de esa entidad.

No la hemos visto ni en fotografías; no es posible que estén jugando de esta manera con nuestros sentimientos", lamentó Beltrán.

"En el DIF Capullos ahorita no hay personal disponible por ser fin de semana, avanzaron los trámites el jueves y el viernes, pero ahorita no había nadie que nos pudiera decir aunque sea cómo está la niña, no tenemos noticias de ella".

Por falta de recursos económicos Beltrán y su familia no han podido viajar a Durango.

Estamos gastando mucho con los trámites aquí, menos tenemos para ir allá, nos hacen ir de una oficina a otra; que vaya al DIF, que vaya a homicidios, así nos traen", lamentó.

El abuelo de Ailyn Alexandra pidió a las autoridades acelerar el trámite para que la niña pueda reunirse con sus seres queridos.

Beltrán expresó que ella necesita confort ante el trauma de haber pedido a su mamá y también a su papá.

Fuentes cercanas al caso informaron que una vez concluidos los trámites, el DIF de Durango entregará el resguardo de la niña al DIF Capullos, sin embargo, no mencionaron una fecha para su llegada.

Ailyn Alexandra permanecerá en el refugio ubicado en Guadalupe mientras se realizan estudios para determinar quien de sus familiares es el más apto para hacerse cargo de ella.