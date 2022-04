Entrevistadora roba cámara por incomodar al padre de Debanhi Escobar

Nuevo León.- Este martes 26 de abril se cumplieron 18 días desde que la joven Debanhi Susana Escobar Bazaldúa desapareció en el motel Nueva Castilla, en Escobedo, Nuevo León, mismo lugar en el que fue encontrada muerta el jueves 21 del mismo mes. Hoy, su padre, Mario Escobar, pasó un incómodo momento durante una entrevista con la periodista María Julia Lafuente.

En declaraciones para Telediario, producido por la cadena española RTVE, el papá de Debanhi fue cuestionado sobre las diferentes declaraciones que hizo durante la búsqueda y tras el hallazgo del cuerpo de su hija.

La entrevistadora preguntó a Mario Escobar sobre un presunto cambio de opinión, pues supuestamente al inicio del caso coincidía con las versiones de la FGJNL, pero después se posicionó totalmente en contra de la dependencia.

"Con base a lo que saben hasta hoy, ¿qué versión aceptan?", cuestionó María Julia Lafuente.

El progenitor de la joven de 18 años fue contundente al afirmar que en jamás cambió de postura, incluso, reiteró que en su mente sigue la posibilidad de que Debanhi haya sido sembrada en la cisterna del motel Nueva Castilla.

"Lo único que dije es que sigue la investigación(...)yo nunca dije: no fue sembrada. No pueden poner palabras en mi boca que no son", expresó.

Tras la negación de Mario Escobar, la reportera tomó un periódico y le confrontó al decirle: "aquí está señalado, palabras suyas", mientras apuntaba una nota periodística. La reacción del hombre fue reiterar su postura, cree que mataron y sembraron el cuerpo de su hija.

El padre de Debanhi dijo no aceptar la versión inicial de las autoridades, en la cual se aseguró que la chica murió por contusión profunda de cráneo, además, recordó que mandó a realizar una necropsia externa y más adelante dará a conocer el resultado.

