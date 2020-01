Estudiante lanza amenaza de tiroteo en colegio de San Pedro, NL

Nuevo León.- Una amenaza lanzada en redes sociales por un supuesto estudiante del Colegio Labastida, en San Pedro, causó la movilización de la Policía Cibernética y municipal, en la Colonia Del Valle.



Fuentes municipales explicaron que la alerta fue detectada ayer y que personal del plantel educativo pidió el apoyo de las autoridades.

Hoy, alrededor de las 8:00 horas, comenzó la movilización para realizar una revisión preventiva a las pertenencias de los alumnos.



Hasta el momento, aseguraron los informantes, se descartó el hallazgo de algún objeto peligroso o armas.



De acuerdo con los datos de las fuentes, se sospecha que la amenaza pudo ser lanzada por un ex alumno o ex alumna del colegio.



No se han dado más detalles de lo que se refirió el amenaza, pero trascendió que sería de un tiroteo.



Personal del plantel educativo dio aviso a los padres de familia para que en caso de que sintieran algún riesgo pudieran llevarse a sus hijos.



En su cuenta del Twitter, el Municipio de San Pedro informó de lo sucedido.



"La Policía de San Pedro se encuentra apoyando a la Policía Cibernética del Estado de Nuevo León en una revisión en el Colegio Labastida, ante una solicitud de apoyo de esta institución.