Exhiben a maestro de Nuevo León que humilla a alumno con síndrome de Asperger

Nuevo León.- En redes sociales circula el video donde un maestro de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la UANL, insulta y humilla a un alumno con aparentemente síndrome de Asperger. Como era de esperarse, el clip generó indignación entre miles de internautas, quienes exigieron una pronta sanción para el hombre.

En la grabación se puede ver como el docente originario de Nuevo León, identificado bajo el nombre de César "N", trata a todos sus alumnos con una actitud soberbia sobre todo al alumno de nombre "Jesús". En un momento se puede apreciar como el maestro comienza a ofenderlo por haber utilizado una calculadora para resolver una actividad, lo cual supuestamente no estaba permitido. El alumno se justificó explicando que solo estaba corroborando para estar lo suficientemente preparado para un próximo examen, sin embargo, esto solo provocó que los insultos del docente incrementaran.

Eh cabr%&, te estoy diciendo que lo hagas en la libreta a mano, no te chifles cabrón, la ingeniería no es para chiflados, es para gente sensata. Pinche burro, vas a necesitar que te extirpen el cerebro, y te voy a reprobar por falta de capacidad intelectual", fueron algunas de las palabras que el maestro utilizó contra el joven.

La publicación viral en Internet, se trata de una recopilación de varios videos, por lo tanto queda demostrado que durante un largo periodo el joven ha sido víctima de maltrato. En otro momento, se puede ver como Jesús logra demostrar que uno de sus trabajos es correcto, no obstante, aún así el docente lo humilla al contestarle con sarcasmo.

Es la primera cosa correcta que contestas en todo el semestre, ahí la llevas", dijo el maestro.

Por el momento la Universidad Autónoma de Nuevo León no ha emitido ningún comunicado al respecto, sin embargo, los comentarios negativos en contra de la casa de estudios no se han hecho esperar. "¿Su forma de educar es así?, ¿esos son los catedráticos respetables que tenemos en nuestra honorable institución?. Lastima, le quedó chica la facultad a tan inteligente persona como Jesús, que para haber llegado hasta la facultad, pasar un examen que muchos lloran por no pasar y mantenerse es de admirar, tan triste que permitan este tipo de tratos, “P#nch* burro, vas a necesitar que te extirp*n el cerebro”... vamos UANL, tomen cartas", exigió una usuaria.

¿Qué es el síndrome de Asperger?

El síndrome de Asperger es considerado un trastorno del espectro autista, uno de un grupo distintivo de afectaciones neurológicas las cuales se caracterizan por un mayor o menos impedimento en las habilidades del lenguaje y la comunicación, al igual que patrones repetitivos o restringidos de pensamiento y comportamiento, de acuerdo al Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y Derrame Cerebral. Por lo regular es hasta el segundo o tercer año del niño cuando los padre notan algo distinto en su hijo.

Cabe señalar que no es lo mismo un niño con Autismo a un niño con Síndrome de Asperger, ya que este último presenta un gran vocabulario y habla perfectamente a diferencia del primero. Otro dato relevante es que las personas con autismos suelen hacer un aleteo constante con sus manos o se balancean; una persona con asperger no presenta estos problemas.