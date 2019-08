Exponen manual de búsqueda de Personas desaparecidas

Monterrey, México.- El especialista en derechos humanos Rainer Huhle presentó ante diversos organismos civiles los Principios Rectores para la Búsqueda de Personas Desaparecidas elaborado por el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada.

El manual contiene 16 principios entre los que se destaca que la búsqueda de una persona debe realizarse bajo la presunción de vida, regirse por una política pública, respetar el derecho a la participación de las víctimas y usar plataformas con información actualizada.

Este último punto ha generado diversas críticas en México por parte de las Naciones Unidas debido a que a nivel nacional el registro de personas desaparecidas no ha sido actualizado desde los primeros meses de 2018, señaló Huhle.

Si tú no tienes a las personas en ninguna base de datos, lo primero va ser que no las buscas, porque cómo vas a buscar si no los tienes registrados", dijo el ex miembro del Comité de la Convención Contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas.