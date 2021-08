Fany estaba embarazada cuando la mataron en Monterrey, su bebé no fue hallado en su vientre

Nuevo León.- Gloria Estefanía estaba embarazada de cuatro meses, desapareció el 30 de julio en el municipio de Escobedo, Nuevo León, lamentablemente fue hallada muerta dentro de un departamento en Monterrey.

Cuando el cuerpo de la joven fue encontrado su familia no quería ir por él, ya que les habían dicho que no tenía ningún producto en su vientre, por lo que pensaron que no se trataba de ella o que era un error.

Al momento de ir por el cuerpo de la joven no querían sacarlo hasta no saber si a su hija le arrebataron el producto o existía algún tipo de negligencia por parte de la Fiscalía de Nuevo León al dar un resultado equivocado.

Cuando encararon a los trabajadores del anfiteatro sobre el producto estos les dijeron que no había nada, sin embargo los padres de Estefanía están seguros de que su hija estaba embarazada ya que tenían estudios y eco.

La familia de la joven pide a las autoridades que se investigue lo sucedido, que se de con el responsable y que el bebé de Estefanía sea entregado.

Gloria Estefanía tenía 29 años de edad, era madre de una niña y un niño, la última vez que fue vista con vida fue el 30 de julio al salir de su casa alrededor de las 04:00 de la tarde en la colonia Praderas de San Francisco en el municipio de Escobedo.

De acuerdo a las investigaciones, le pidió a una amiga que le pidiera un Uber ya que se había quedado sin batería, sin embargo ella nunca se subió al carro.

Al no saber nada de ella su familia dio aviso a las autoridades quienes emitieron un boletín de búsqueda para dar con su paradero, su cuerpo fue hallado dentro de un cuarto de renta en la ciudad de Monterrey.

El cuerpo de la joven estaba en avanzado estado de descomposición, fueron los vecinos quienes dieron aviso a las autoridades sobre la presencia del cuerpo debido al olor fétido.

Hasta el momento se desconoce quién es la persona que rentaba el cuarto así como sus agresores.