Francisco Cienfuegos asegura que Bronco no niega desvíos

Monterrey.- Al asegurar que hasta el momento los recursos legales promovidos por el Gobernador y el Secretario General de Gobierno no suspenden el proceso que les sigue el Congreso local para sancionarlos, Francisco Cienfuegos advirtió que los funcionarios no han negado haber incurrido en el desvío de recursos.

El coordinador de la fracción del PRI dijo que los recursos promovidos por Jaime Rodríguez y Manuel González representan una admisión de que incurrieron en la falta por la que se les va a sancionar.

"Creo que en el mismo recurso que promovieron están aceptando el ilícito, pero están diciendo que la manera en que se está procesando no es la manera adecuada", expresó.

"Lo que hay que resaltar es que en el mismo escrito presentado por el Gobernador, él no se defiende de no haber cometido el ilícito sino que está diciendo que el proceso no es el indicado, es decir, está dando por entendido que acepta haber cometido el ilícito.

Carlos de la Fuente y Ramiro González, del PAN y Morena, respectivamente, coincidieron en que no se interrumpe el proceso que sigue el Congreso local por los recursos que los dos funcionarios interpusieron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.