Gobierno de Nuevo León firma acuerdo con Segob para dar protección a periodistas y activistas

Nuevo León.- El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda firmó un convenio con la Secretaría de Gobernación federal para para reforzar los mecanismo de protección a activistas y periodistas.

La firma del convenio fue encabezada por el mandatario estatal quien tuvo la compañía del subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez y Enrique Irazoque, titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos.

En su a participación, Alejandro Encinas reconoció que la injusticia en delitos como asesinatos y agresiones a periodistas y personas defensoras de derechos humanos sigue siendo una barrera para frenar la crisis humanitaria en torno a la violación de derechos que desde 2008 en México han sido afectados.

Encinas recordó que, si bien Nuevo León no presenta la problemática al igual que en otros estados donde se tiene una alta incidencia de ataques y asesinatos a periodistas, pidió seguir en la misma sincronía.

"El estado de Nuevo León no tenemos los problemas que tenemos los problemas que se registran en entidades como Veracruz, Quintana Roo, como el estado de Sonora, no quiere decir que no debemos de tomar medidas urgentes y extraordinarias para evitar que esta situación suceda”, indicó Encinas.

Pues consideró que mientras no se castigue a quienes cometan este tipo de delitos se estarán dando pie a que siga sucediendo este tipo de agresiones contra periodistas y activistas.

Por su parte el gobernador Samuel García destacó la vinculación que se tiene entre todas las autoridades para coordinar soluciones para cualquier tipo de problemática. En este sentido, envió un mensaje a los periodistas pues señaló que pese a la crítica que pudiera tener su administración, "jamás vamos a intimidar o mucho menos bloquear el libre periodismo y haremos lo propio con nuestros municipios para que Nuevo León siga siendo referente en este tema y muchos otros”.