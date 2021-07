Gobierno de Nuevo León suspenderá por 30 días a comerciantes que no acaten las medidas

Nuevo León. El estado de Nuevo León tomó como media la suspensión de al menos 30 días de establecimientos comerciales que no cumplan con las medidas del porcentaje de aforo y los horarios de operación que indicó la Secretaría de Salud, si se mantiene el incremento de los casos de Covid-19 en el estado.

El gobernador, Jaime Rodríguez Calderón se reunió con los empresario del estad con el fin de informar la medida acordada mediante un encuentro en la plataforma zoom, en donde les comentó que de mantener la alza de contagios en dos semanas se tomaría la medida de suspender por 30n días a quién no cumplan con la normativa del 50 por ciento de aforo y cierre a las 12 de la noche.

La reunión que mantuvo Jaime Rodríguez Calderón con representantes del sector empresarial, le siguió con alcaldes, a quienes convocó ser más estrictos para atenuar el impacto de la tercera ola y frenar el incremento sustancial en el número de contagios de COVID-19 en Nuevo León.

A los alcaldes y empresarios les reiteró que si bien esta semana no habrá modificación en las restricciones del 50 por ciento de aforo y horario de cierre a las 12 de la noche, se tendrá que ser más estricto porque muchos negocios no están cumpliendo con esa normativa que se refleja en un incremento de más del 60 por ciento de la ocupación hospitalaria.

"No vamos a cerrar ni aforo ni lugares en este momento, pero el que no cumpla en esta segunda oportunidad, ya dimos una primera hace 14 días, será cerrado y no volverá a ser abierto en mínimo de 30 días", expresó el Gobernador.

Rodríguez Calderón hizo el llamado a la conciencia y dijo que esta medida no tendrá reparo y se tomará la medida necesaria y sancionará a empresa, negocio, parque, estadio, lugares de esparcimiento que no cumpla.

