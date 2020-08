Golpean a hombre afuera de tienda en Monterrey

Monterrey, Nuevo León.- Con golpes en el rostro y la cabeza terminó un hombre luego de ser atacado por otro sujeto al salir de un Oxxo anoche, en la Colonia San Bernabé, en el norte de Monterrey.



Fue alrededor de las 00:30 horas cuando se registraron los hechos afuera de la tienda de conveniencia, ubicada en el cruce de la calle Apolo y la Avenida Aztlán.

Como Roberto Manzanares, de 39 años, fue identificado el hombre quien aparentemente se encontraba bajo los efectos del alcohol cuando fue golpeado.



No sé quién fue, no lo conozco (al agresor), la verdad no sé ni dónde estoy, dijo el lesionado.