"Habladores no me detendrán": Mariana Rodríguez encabeza rehabilitación de DIF Capullos

Monterrey, Nuevo León.- Luego que se exhibiera el deterioro de las instalaciones del Centro Capullos del DIF Nuevo León, la titular de Amar a Nuevo León, Mariana Rodríguez mostró en imágenes las condiciones que vivían los menores en el lugar desde hace años.

En las imágenes se mostraron paredes llenas de grietas, vidrios quebrados, techos dañdos por la humedad, baños en muy mal estado, muebles viejos, hasta sillones y colchones rotos.

Ayer lunes la esposa del gobernador de Nuevo León, Samuel García, Mariana Rodríguez Cantú encabezó la construcción y rehabilitación del Centro DIF Capullos, obra que se hará realidad con una inversión de 300 millones de pesos.

Mariana puso en operación los trabajos al tomar el control de una excavadora con la que demolió parte de una villa y en el acto informó que el proyecto consta de tres etapas, la primera comprende la reconstrucción de 12 villas y la restauración de la vialidad que contará con rampas y caminos accesibles.

Antes de iniciar la demolición de las villas en Capullos la titular de Amar a Nuevo León, dijo que los habladores no la van a detener porque es muy fácil abrir la boca cuando conviene.

"Hago un llamado a las que lo único que han hecho es opinar, opinar y opinar. Es muy fácil abrir la boca cuando nos conviene, cuando un caso se va a hacer mediático. Pero otra muy distinta y mucho más reconocible es recurrir a la acción. Las puertas del DIF siempre estarán abiertas para toda aquella persona que quiera sumarse a construir", expuso Mariana.

"Y a los habladores les digo: No me van a detener, porque esto no lo hago por mi, no lo hago por ustedes, lo hago por ellos (los niños). Si Capullos tiene 20 años, ¿en dónde han estado todo este tiempo para exigir cuando nadie hacía nada por esta institución? ¿En dónde estuvieron todos estos años antes de llegar a este nivel de abandono y deterioro?, agregó.

De acuerdo con Reforma, El Centro Capullos fue inaugurado en 2003 durante la administración del Gobernador Fernando Canales Clariond como un albergue temporal para menores que sufrieron algún tipo de violencia en sus hogares. Lo que quiere decir que el Centro DIF Capullos estuvo en el olvido durante 20 años.