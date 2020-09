Hallan a hombre sin vida en parque de Apodaca, Nuevo León

Monterrey, Nuevo León.- En medio de un parque, esta mañana fue localizado el cuerpo de un hombre sin vida y con rastros de violencia en la Colonia La Reforma, en Apodaca.



Fue poco antes de las 7:00 horas, que los habitantes de esta zona reportaron el hallazgo.

La plaza se ubica en el cruce de las calles Zuazua y M. M. del Llano, a espaldas de unas canchas de futbol.



De acuerdo a una fuente policiaca, la víctima se trata de un hombre de entre 30 a 40 años, que presenta lesiones en la espalda, aunque no han especificado si es por arma blanca o de fuego.



Tras ser reportado del hallazgo, los primeros en llegar fueron elementos de la Policía municipal, quienes bajo la fuerte lluvia se acercaron a la víctima y comprobaron que ya no presentaba signos vitales.



Vecinos del sector se sorprendieron, ya que no escucharon nada durante la noche y madrugada.



Incluso, el jardinero que da mantenimiento a esta plaza también cuando arribó a laborar vio la escena del hombre sin vida y a los policías que ya revisaban el lugar.



Al sitio arribaron elementos del Grupo de Homicidios de la Policía Ministerial, así como personal del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales, quienes se abocaron a la recolección de evidencias.