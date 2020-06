Hallan bebé de mujer que desapareció cuando estaba embaraza en Monterrey

Monterrey.- La emoción con la que llegó a Capullos para reclamar a su nieta y llevarla a casa se desvaneció y tras cuatro horas de interrogatorio se convirtió en llanto, luego de que le negaron la entrega de la recién nacida

Cecilia Segura, madre de Mónica Segura Temich, salió alrededor de las 17:00 horas, y en entrevista dijo que la autoridad del DIF estatal no le entregó a la bebé porque están realizando una investigación propia que deberá ser agotada.

La mujer, junto con su esposo, Elías González Rico, y el esposo de Mónica, José Manuel Olvera Nájera, de 24 años, llegaron a las 12:45 horas a reclamar a la bebé, que, según dijeron, tiene dos semanas y dos días de nacida.

La familia explicó que les están poniendo trabas como si el resultado positivo de ADN no fuera suficiente y exigieron que se agilicen los trámites para recuperar a la bebé.

Apenas empezó a explicar lo que le habían respondido y Cecilia estalló en llanto para exigir la entrega de su nieta.

La verdad es que yo pensé que hoy me la iba a llevar", expresó la mujer llorando.

Mientras que Olvera Nájera comentó que él le dijo a Mónica el 1 de junio que no fuera a recoger ese supuesto donativo de ropa que le habían ofrecido.

Le dije que no fuera, le dije que no lo necesitaba, que en realidad no lo ocupaba", comentó Olvera Nájera.