"Haría yo más que mil agentes": Padre de Yolanda, quien tiene 28 días desaparecida

Monterrey, Nuevo León.- Gerardo Martínez, padre de Yolanda Martínez, quien tiene 28 días desaparecida, señaló que continuará su búsqueda solo debido a que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León no ha tenido avances.

Tras una reunión de casi dos horas con personal de la Fiscalía, Martínez afirmó que haría más él buscando a su hija que mil agentes.

"(Me reuní) con un grupo de personas de la Fiscalía, pero no arroja nada la carpeta, no hay nada de investigación, estamos encajonados en lo mismo, no hay nada de avance, no han salido nuevas pistas, está dentro de la misma información. Me siento desesperado", manifestó.

Leer más: La nueva gran incógnita: ¿qué había en la bolsa de Debanhi Escobar?

"Continuará mi búsqueda como andaba, solo, pienso que haría yo más encontrándola solo que mil personas o que 10 mil agentes".

Martínez indicó que ya no sabe si confiar en la Fiscalía debido a que no hay videos que muestren el camino que siguió su hija.

"No sé (si confiar), ya van 28 días y no hay nada, hay lo mismo que yo investigué, yo ya había investigado", agregó, "no hay cámaras, no hay videos después de 28 días".