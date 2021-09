¡INCREÍBLE! El Bronco usa foto de Valentín Elizalde para promover uso de cubrebocas en Nuevo León

Nuevo León.- El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, mejor conocido como "El Bronco", ha impactado en su campaña para el uso adecuado del cubrebocas, esta vez usó la imagen del fallecido cantante Valentín Elizalde.

En redes sociales El Bronco publicó una imagen del Gallo de Oro, Valentín Elizalde, junto con una frase que te hace pensar mucho, esto ha sido como parte de su campaña para el uso del cubrebocas a causa del Covid-19.

"Úsalo compa, aún no te quiero conocer", se lee a lado de la imagen de Valentín Elizalde publicada por El Bronco.

El gobernador de Nuevo León escribió en sus redes sociales que aún no es momento de conocer a los ídolos como es el Gallo de Oro, que mejor le hagan caso y se queden en casa escuchando sus canciones.

"No es momento, todavía, de conocer a nuestros ídolos, como al Gallo de Oro. Así que, ya saben, háganme caso y mejor pónganse a escuchar sus rolas en su casa, con una caguama y unos chicharrones… Que tengan un excelente domingo.", escribió Jaime Rodríguez.

Esta no es la primera vez que El Bronco publica una imagen referente a algo famoso, ya que anteriormente utilizó una imagen de matriz con la famosa pastilla roja y azul esto para motivar a la vacunación.

De acuerdo a lo publicado por el gobernador la píldora roja era vacunarse y la azul era no vacunarse, esta última, según para él, era para las personas que querían seguir viviendo en la matriz diciendo que no pasa nada y que el Covid-19 no existe.